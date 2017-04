Dimanche matin. Votre compagne vous tanne pour que vous vous extirpiez du lit pour marcher avec elle "afin d' éliminer les excès de la veille". Eh bien sachez que dorénavant, vous pourrez lui répondre "je préfère prendre un bain chaud, j'élimine autant de calories !" En effet, une équipe de chercheurs de l'université de Loughborough, en Angleterre, a mené une expérience sur quatorze hommes. Chacun devait exécuter deux tests : dans un premier temps, pratiquer 1h de vélo et dans un second, se prélasser dans un bain pendant 1h également. Le but était de prouver que les deux activités brûlaient le même nombre de calories. Et comme les plus grandes découvertes sont nées d'erreurs, c'est un tout autre résultat que les scientifiques ont découvert, comme le rapporte le site The Conversation.

En effet, en emmenant l'eau du bain à 40°, la température corporelle augmente d'un degré soit le même phénomène que lorsqu'on pratique du sport. Et à travers leur expérience, les chercheurs ont prouvé qu'une heure de bain faisait perdre 130 calories, l'équivalent d'un demi-heure de marche ! En revanche, le test ayant été pratiqué sur des hommes uniquement, on ignore si le corps féminin réagirait de la même manière à cette chaleur "passive". En attendant que ces messieurs se prélassent dans leur bain, mesdames vous devez continuer à vous rendre à la salle de gym. Et entre copines ! Des scientifiques ont en effet prouvé que les potins étaient indispensables à votre survie !