Depuis quelques temps, l’avocat est un des aliments les plus tendances du moment. Aussi délicieux qu’esthétique, ce fruit est devenu le plus liké sur Instagram avec plus de 5,5 millions de photos recensées avec le hashtag #avocado. L’été dernier il a même fait l’objet de la tendance food de l’avocat burger qui consistait à remplacer les buns du traditionnel sandwich par de l’avocat. Vous aussi vous en raffolez ? Attention, l’avocat est un fruit potentiellement dangereux à cause de sa préparation ! En effet, après avoir coupé l’avocat en deux, pour en extraire sa chair et la consommer il faut enlever le noyau. Plusieurs techniques existent, et s’il est tout à fait possible de le retirer à la main ou avec une cuillère, beaucoup d'apprentis cordons bleus utilisent un couteau, ce qui a provoqué de nombreux accidents. Au Royaume-Uni, une association de chirurgie plastique et esthétique a donné l’alerte.

L’un des chirurgiens a déclaré au Time qu’il recevait jusqu’à quatre patients par semaine pour une blessure plus ou moins importantes causée par le dénoyautage d’un avocat. Si les tendons ou les nerfs sont touchés, on peut aller jusqu’à perdre l’usage de sa main ! L’association réclame à ce que un système d’étiquetage rappelant comment découper un avocat sans se blesser soit mis en place. Rassurez-vous cependant, l’avocat reste un fruit très bon pour la santé, riche en acides gras et en vitamines donc si les consignes de sécurité sont respectées, faites vous plaisir sans culpabiliser !