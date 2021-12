Insolite : Pour un couple qui dure, voici où rencontrer l'âme soeur

On ne va pas se mentir, trouver l'âme soeur n'est pas toujours facile. Alors que certains s'en remettent aux applications de rencontres, d'autres ne jurent que par les sorties entre amis. Mais alors, où faut-il se rencontrer pour se donner une chance de voir son couple durer ? Vaut-il mieux se rencontrer au travail ? Ou bien, virtuellement ? Tenez-vous bien, la science a la réponse.

Applis ou via les amis ?

Selon une étude britannique conduite pour la British Marriage Foundation, les couples les plus susceptibles de divorcer sont ceux qui se sont rencontrés via des applications de rencontre : 12% d'entres eux se séparent, contre 2% pour les couples qui se sont trouvés via la famille ou les amis. Cette étude, menée sur "2000 personnes démontre que les risques de divorce au cours des trois premières années du mariage sont six fois plus élevés chez les personnes qui se sont rencontrées en ligne", explique ainsi le magazine Cosmopolitan.

Notez que ceux qui se sont formés sur les bancs de l'école sont les couples qui s'en tirent le mieux : ils ne représentent que 12% de séparations au bout de dix ans. En ce qui concerne les couples qui se sont connus via des amis, le taux grimpe à 14% au bout de dix ans. Et ce n'est pas tout ! Si vous comptiez vivre un conte de fée au travail, sachez que, "toujours selon les résultats de l’étude, les couples qui se sont rencontrés dans le cadre du travail ont le taux de divorce le plus élevé, 24% au bout de dix ans de vie commune".

Si les couples qui se sont rencontrés via des sites de rencontres sont mal classés (20% divorcent après 10 ans de vie commune), ils restent tout de même une bonne façon d'apprendre à se connaître : "Ces chiffres sont troublants compte tenu de la popularité croissante des couples qui se rencontrent en ligne", a confié Harry Benson, directeur de recherche. "Cela suggère que dans les premières années du mariage, les couples qui se rencontrent de cette façon pourraient manquer de capital social suffisant autour d’eux pour faire face à tous les défis auxquels ils sont confrontés".

Mais alors, pourquoi ces couples se séparent-ils ? Visiblement, certains n'arriveraient pas à se passer des applis et des sites qui, de toute évidence, les ont aidé à trouver un(e) partenaire. Ajoutez à cela ce que les chercheurs nomment "intimité artificielle" et vous obtenez tout ce qu'il faut pour une belle séparation. Ces résultats vont à l'encontre d'une précédente étude (menée par l'Université de Genève) qui atteste que, au contraire, les couples qui se rencontrent en ligne ont plus de chances de durer. La raison ? Chacun prend le temps de se connaître.

Avec tous ces chiffres, vous voici ainsi prêt(e) à rencontrer l'amour !