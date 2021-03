Insolite : Pour retrouver l'inconnu du métro, la toile se mobilise

En ces temps si incertains et difficiles, peut-on encore s'autoriser à rêver ? Peut-on encore imaginer rencontrer quelqu'un, tomber amoureux et ce, à l'ère des masques, des gestes barrières et de Tinder ? Nous, on aimerait y croire. Et visiblement, nous ne sommes pas les seuls : vendredi 12 mars, une jeune francilienne s'est donnée pour mission de retrouver un inconnu croisé dans le métro (sur la ligne 8). Alors on vous entend d'ici : retrouver un inconnu croisé le temps d'un court trajet dans une rame potentiellement bondée relève probablement du miracle. Mais devinez quoi, en ce moment, plus que jamais, nous avons besoin de croire aux miracles.

"Une Bouteille à la Mer"

Croisé vers 15 heures sur cette fameuse ligne 8, l'inconnu décrit a les yeux clairs, les cheveux bouclés et, petit bonus, il a préféré sortir un livre de Sartre plutôt que de jouer à Candy Crush. Pour se donner toutes les chances de le retrouver, cette internaute a même créé un compte Instagram : Inconnudumetro.

Parce que plus jamais, nous avons besoin d'un peu d'optimisme, n'hésitez pas à partager cette annonce hors du commun !