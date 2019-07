Insolite : Pour pallier à la chaleur, ce chien s'est endormi dans un ruisseau (VIDEO)

Il y a quelques jours, aux Etats-Unis, un chien a visiblement eu la meilleure idée de l'année en s'installant tranquillement dans un ruisseau pour piquer du nez. Tout de suite immortalisé par ses maître, ce magnifique labrador n'a pas mis longtemps avant de faire le buzz sur les réseaux sociaux. "Ce fut la première vraie promenade qu'il a faite. Je ne l'avais eu que deux jours avant cette petite aventure. Je voulais le socialiser et l'habituer à l'eau le plus tôt possible. Il a fini par aimer l’eau et les roches chaudes, à tel point qu’il s’est endormi au parc" a précisé son propriétaire.

C'est donc dans le fameux parc de Sweetwater en Géorgie que la scène s'est déroulée. Un cadre que l'on peut apercevoir dans l'extrait vidéo et qui semble tout à fait idyllique. A tel point que l'on se demande si l'on aurait pas fait pareil que notre meilleur ami à quatre pattes. Allez, on regarde !