Souvenez vous en 2015, on vous parlait du Rockskilde Festival qui avait décidé de récolter l’urine de ses participants pour brasser de la bière. En tout 54 litres de pipi avaient été récupérés pour permettre à des producteurs de bière de fertiliser leurs champs d’orge pour la fabrication de leur boisson. Deux ans plus tard, on y est, le breuvage est enfin sorti et porte le nom de Pisner ! « Cela faisait un moment qu’on voulait produire de la bière à partir de matériaux recyclés. C’est pour ça qu’on a été tout de suite séduits par l’idée », explique Henrik Vang, le directeur de la brasserie qui a produit la Pisner. Avis aux aventuriers, seriez-vous prêts à goûter cette bière vraiment pas comme les autres ?

Petite précision, il n’y a évidemment aucune trace d’urine dans la Pisner, qui n’en a pas non plus le goût ni l’odeur. L’urine a uniquement été utilisée en tant que fertilisant naturel pour les champs d’orge qui ont servi à brasser la bière, pas de panique ! 60 000 bouteilles ont été produites si vous vous sentez de tenter l’expérience, apparemment la Pisner est plutôt bonne ! Faites vous plaisir, surtout quand on sait que la bière est bonne pour le cerveau selon la science. Devant le succès de cette initiative, le Rockskilde Festival risque de réitérer la récolte d’urine cette année !