Insolite : Pikachu Détective, le film qui donne vie aux Pokémons...

Entre Toy Story 4 qui compte faire ses adieux dans le quatrième volet et le prochain film Pokémon : Pikachu Détective, on ne peut qu'être nostalgique. Le pokémon le plus connu au monde a bercé notre enfance et continue de squatter les chambres, salons, etc. sous forme de grosse peluche... Avouez, on en a tous eu une, un jour. N'ayez pas honte car le phénomène japonais n'a pas fini de faire rêver les fans. Eh oui, ces drôles de bestioles rend notre quotidien un peu plus rose depuis 97. Entre la série animée, les jeux vidéos, les applications... on ne peut s'en passer.

Et comme si ce n'était pas suffisant, voilà que notre chouchou se transforme en véritable détective dans le long métrage Pokémon : Pikachu Détective, attendu pour mai 2019. Dans cette nouvelle adaptation américano-japonaise, réalisé par Rob Letterman, les pokémons prendront vie. Le film narrera les aventures de Tim (Justice Smith), jeune homme de 21 ans, qui partira à la recherche de son père, disparu. Pikachu le rejoindra dans sa quête qui sera semée d'embûches. Le duo sera bien évidemment amené à croiser la route de nombreux pokémons...

Vous ne rêvez pas, Pikachu sera bel et bien doté de parole et se montrera extrêmement sarcastique. Perso, on adore le sarcasme. D'autant plus qu'il sera doublé par Ryan Reynolds, connu pour son rôle de Deadpool. Plus sarcastique que lui, tu meurs... Rendez-vous en mai 2019 dans les salles obscures !