Insolite : Pablo, le chien qui a parcouru 400 km pour retrouver ses maîtres

Il y a de histoires qui finissent bien : "Pablo, un jagdterrier de 2 ans, aurait parcouru les 380 km en un peu plus de deux jours", explique Midi Libre.

Alors que ses maîtres ne pensaient pas le revoir, Pablo a parcouru pas moins de 380 kilomètres pour les retrouver : l'animal -qui a disparu en Savoie- est réapparu dans le Gard : "On rentrait de vingt jours de vacances en Italie, en camping sauvage, on ne fait que ça. Jeudi 19 août, au matin, alors qu’on était vers Saint-Martin-de-Belleville, en Savoie, il part une première fois comme à son habitude. Après son retour, il s’en va à nouveau, sans jamais revenir. On a attendu jusqu’au lendemain matin, en vain", expliquent ainsi Oriol et Roger Simonis. Avant de rentrer chez eux, les propriétaires de l'animal décident d'alerter la mairie de la disparition de leur animal : "À ce moment-là, on décide d’aller dans l’Ain, chez ma fille, au cas où quelqu’un nous contacte".

Pablo, le chien qui a parcouru 380 km

Deux jours plus tard, une amie du couple envoie une photo de l'animal : "J’étais bloquée et complètement scotchée. C’était lui. Estelle, notre amie qui gardait notre maison, a mis un moment à réaliser. La veille, Roger était anéanti, mais le samedi c’était la fête ! On a sorti le champagne", poursuit la propriétaire de l'animal. "Décrit comme étant "tout maigre" selon l'amie de la famille, Pablo "était complètement déshydraté, il a bu entre 4 et 5 litres d’eau. On ne sait pas comment il a rallié Bezouce".

Plus de peur que de mal, donc ! Les maîtres de l'animal, heureux de le retrouver, ont tout de même tenter de chercher une raison à sa disparition : "quelqu’un a essayé de le voler et l’a pris dans son véhicule, une personne qui peut-être se rendait en direction du sud, le chien aurait alors réussi à s’enfuir et aurait fini le reste du chemin à pattes", estime la psychologue pour chien Ariane Séveran. Heureusement, Pablo est aujourd'hui en pleine forme.