En attendant que les baskets autolaçantes de Retour Vers le Futur se trouvent de manière standard dans tous les magasins, un mystère demeure. Un mystère que d'aucuns qualifieraient de futile quand d'autres lui accoleraient la mention "de la plus grande importance". Pourquoi les lacets de nos chaussures se défont-ils d'eux-mêmes ? Une question que les gens qui ont chuté de tout leur long à cause de ces petits bouts de ficelle n'auront pas manqué de se poser au moment où ils essayaient de se relever. Eh bien, bonne nouvelle une équipe de chercheurs s'est penchée sur le problème et en a tiré des conclusions scientifiques !

C'est un trio d'ingénieurs de l'Université de Berkeley en Californie qui a trouvé la réponse à ce questionnement fondamental, comme le rapporte le site belge 7sur7. En effet, en observant un sujet sur un tapis de course, ils ont distingué deux phases de "délaçage". Une première, causée par le choc du pied avec le sol ayant pour effet de détendre le nœud, une seconde due au balancement de la jambe qui fait glisser la boucle. Le tout agissant "comme une main invisible, desserrant le noeud et ensuite tirant sur les extrémités de vos lacets jusqu'à ce que tout se déroule" expliquent-ils dans un communiqué. Quant aux techniques pour faire tenir coûte que coûte nos lacets, si elles sont légions sur la toile, aucune n'est réellement infaillible...