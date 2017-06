Insolite : On garde pour nous en moyenne 13 secrets, c'est la science qui le dit !

Vous avez vos petites cachoteries, vos petits secrets que vous ne voulez pas révéler ? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls ! D'après une récente recherche menée par la Columbia Business School, un individu a possédé au moins 13 secrets au cours de sa vie. En effet, dans le cadre de cette étude, Michael Slepian et ses confrères sur le projet ont invité 1000 volontaires à dévoiler les secrets qu'ils gardaient précisément depuis peu ou plusieurs années. Ces confidences ont alors été classées selon plusieurs catégories, 38 en tout. Ça en fait des choses à cacher !

Combien de secrets gardons-nous dans notre vie ?

Cette étude a donc montré, selon toutes les personnes ayant participé au sondage, que chaque individu gardait au minimum 13 secrets. Si la majorité d'entre eux rentraient dans les catégories infidélité, demande en mariage, abus de confiance, double vie ou consommation de drogue, 5 de ces 13 secrets étaient si intimes qu'ils ne correspondaient à aucune de ces catégories ! Cependant, les secrets les plus courants sont le mensonge et l'irrégularité financière, l'abus de confiance, le vol, la relation cachée et le mécontentement au travail. Si garder un secret est courant, les chercheurs n'ont pas trouvé de rapport entre conserver un secret et un mal-être ou une santé mentale défaillante. Pour "se débarrasser" de ses secrets, Michael Selpian conseille d'en parler à quelqu'un de confiance qui peut aider au lieu de les garder pour soi. Un conseil à suivre si le secret devient trop gros à porter.