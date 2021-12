Insolite : Lidl prépare une série de pulls de Noël (et c'est déjà un succès)

Le mois de décembre est là et, avec lui, l'esprit des Fêtes. Nombreux sont ceux qui arpentent déjà les centre commerciaux à la recherche des cadeaux prafaits et, inévitablement, c'est le genre de chose que l'on fait... en portant un pull de Noël des plus kitsch(s). Et justement, Lidl compte bien nous offrir une petite série de pulls qui, vous allez voir, seront parfaits pour l'occasion.

Les pulls de Noël version Lidl

Après le succès incontestable de ses basket, la chaîne compte bien réitérer pour les fêtes. S'ils ne seront dispos en France qu'à compter du 16 décembre prochain, sachez que deux de ces pulls s'arrachent déjà en Belgique mais aussi sur la toile : deux pulls (qui reprennent les codes des pulls de Noël bien connus aux Etats-Unis) tout en arborant fièrement les couleurs de Lidl. On préfère vous prévenir, il faudra se lever tôt pour en obtenir un. Côté taille, ces pulls de Noël seront disponibles de la taille XS à XL pour la collection homme, et de la taille XS à L en ce qui concerne les femmes. Enfin, il faudra débourser la modique somme de 9,99 euros.

