Insolite : Les Spice Girls de retour... Victoria Beckam s'exprime !

La nouvelle de la mini-tournée des Spice Girls a ébranlé tous les réseaux sociaux et la spicosphère. Oui mais voilà, elles reviennent, certes, le temps de 6 dates aux quatre coins du Royaume Uni... sans Victoria Beckam. Tous les fans de Posh seront donc un peu déçus de ne pas la retrouver sur scène. Et si Victoria Beckam a bel et bien tournée la page, ce n'est pas pour autant qu'elle dénigre le retour du groupe. Au contraire, la spécialiste de la mode a tenu à adresser un petit message à ses anciennes camarades -et toujours amies, via son compte Instagram.

"Aujourd'hui est un jour spécial pour les filles puisqu'elles annoncent les premières dates de tournée depuis que notre dernier concert toutes ensemble en 2012 ! Je ne rejoindrai pas mes copines sur scène mais être dans les Spice Girls a été une part si importante de ma vie et je leur souhaite tellement d'amour et d'éclate pour leur tournée qui aura lieu l'an prochain. Je sais déjà que le show sera génial et que les fans, d'hier et d'aujourd'hui, passeront un moment fantastique!

"

Et même si Victoria Beckam ne participera pas au Spice World Tour, on ne peut s'empêcher d'espérer qu'elle passera une petite tête sur l'une des dates pour surprendre les fans. Pour pallier à l'absence de la cinquième spice girl, Mel B n'a d'ailleurs pas caché son envie de faire intervenir ponctuellement des stars de la pop telles que Britney Spears ou Katy Perry. L'idée est séduisante et cela aura le mérite de marquée la tournée comme il se doit !