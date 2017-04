Si vous êtes amenés à prendre les transports souvent, alors vous avez qu'un Paris-Lyon peut vite se transformer en Paris- Sydney avec escale : retards, annulations... ces aléas sont le quotidien de certains voyageurs. Or, le Figaro a analysé les irrégularités des TER par région (depuis 2013) et ce qui en résulte, c'est que visiblement, c'est une question de géographie.

Où les TER sont-ils à l'heure ?

Où sont-il en retard ?

Visiblement, c'est dans le sud de la France que les trains sont moins disciplinés avec plus de 3% d'annulations et des chiffres variant entre 84 et 87% en ce qui concerne les trains à l'heure. Par contre, avec plus de 90% de trains à l'heure, le nord ressort grand gagnant. Evidemment, des facteurs entrent en compte : la météo, les travaux... toutes ces choses qui sont indépendantes de la volontés des conducteurs ou de la SNCF influent sur le trafic. A la veille des week-ends prolongés, vous savez déjà si vous connaîtrez quelques soucis ! Par contre, même si l'on ne peut rien faire pour les retards, on peut vous donner une astuce pour avoir de la place dans le train !