Insolite : Les pulls de Noël de Lidl déjà sold out !

Après le succès incontestable de ses baskets, la chaîne de magasins a réitéré l’exploit pour les fêtes de Noël avec la mise en vente d’une série de pulls de Noël ultra kitch qui se sont vendus/arrachés comme des petits pains !

Source : Lidl

Victimes de leur succès en Belgique et sur la toile, les précieux pulls (qui reprennent les codes des pulls de Noël bien connus aux Etats-Unis) tout en arborant fièrement les couleurs de Lidl, n’étaient dispos en France qu’à partir du jeudi 16 décembre.

Et l’Hexagone n’a pas dérogé à la règle : la magie ou la folie au choix de Lidl a opéré… Les pulls « moches » de Noël qu’on adore détester, se sont écoulés jeudi en moins de 2 heures en magasin et online et se revendent désormais à prix d’or…. Alors qu’il fallait s’acquitter de la somme de 9,99€ pour l’arborer fièrement à la soirée du réveillon. Il faudra désormais débourser pas moins de 300€ pour se procurer cette pièce de collection…

Pire que les consoles, certains revendent cet affreux pull Lidl acheté 10 € à 300 € ???? pic.twitter.com/xx1VUPpGcT — Mila (@Mila_Zelda) December 5, 2021

Non, non, vous avez bien lu… Ceci n’est pas une blague… De quoi donner des idées aux chanceux qui ont eu la chance de se les procurer… L’équipe Virgin Tonic a les siens… Et vous, vous avez le vôtre ?