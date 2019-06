Insolite : Les femmes sont de plus en plus infidèles (et on sait pourquoi)

On ne va pas se mentir : on a souvent un peu (trop) tendance à croire que les hommes trompent plus leur partenaire que les femmes. Or, une étude Ifop a prouvé que l'infidélité augmente chez les femmes ! Ces dernières tromperaient de plus en plus leur conjoint : En 1970, 10% des femmes avouaient avoir déjà été infidèles. Ensuite, on passe à 24% en 2001 pour atteindre les 32% en 2014. En 2019, près d'une femme sur trois assure avoir déjà eu un amant ou un histoire d'un soir.

Les femmes tromperaient plus leur conjoint

Mais alors, qu'est-ce qui pousse les femmes à tromper leur confjoint ? Parmi les raisons les plus citées, on retrouve (forcément) une attirance physique incontrôlable et forte pour une personne qui n'est pas son partenaire. Aussi, le manque d'attention du partenaire pousse les femmes à aller voir ailleurs, tout comme le goût de l'aventure.

Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire...!