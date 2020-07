Insolite : Les appels vidéo sur Tinder, c'est possible !

L'application de rencontres n'en finit plus de se perfectionner : Vous ne le savez peut-être pas mais lors de la Global Pride 2020, Tinder avait annoncé la mise en place d'une fonctionnalité "orientation sexuelle", permettant ainsi aux utilisateurs de renseigner leurs préférences en les laissant (ou non) apparaître sur leur profil. Et ce n'est pas tout, Tinder rend désormais possible les "dates" vidéo - sans négliger quelques facteurs clés.

Tinder propose le chat video !

On vous la fait courte, l'application compte bien redoubler de vigilance pour renforcer la sécurité et confidentialité des utilisateurs. Mais alors, comment ça marche ? Le principe du Video Chat se base sur le même principe que les matchs. Si vous sentez que la conversation est fluide et que tout se déroule bien, vous pouvez passer à l'étape supérieure : le chat. Pour y accéder, il vous suffit d'activer la fonctionnalité.

Attention, il faudra respecter des règles d'utilisation strictes. Petit bonus, vous pourrez désactiver la fonctionnalité si l'envie vous en prenait. De quoi prendre la température avant de se lancer dans un véritable date !