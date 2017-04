Insolite : Le tout premier concert naturiste aura lieu en France !

Afin de rendre hommage au mouvement hippie et l’été 1967 durant lequel il est né ainsi qu’aux cinquante ans du huitième album studio des Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, un concert naturiste sera organisé en France. Au Cap d’Adge plus précisément. Le Summer of Love 50 vous donne le 12 juillet prochain à l’Arène du Cap d’Adge dans votre plus simple appareil, les vêtements ainsi que les mineurs sont strictement interdits. C’est le tribute band The Cavern Beatles qui s’assurera de faire danser cette foule de gens tout nus au son des meilleurs tubes des Fab Four. Interrogé par le Huffington Post, le producteur du concert Patrice Diaw explique : « Ce spectacle est né de l’envie de reproduire l’esprit qui a entouré le mouvement californien avec l’image iconique du nu de John Lennon et de Yoko Ono de 1968. »

Patrick Diaw précise que son objectif est également politique : « En ces temps troubles, voir 4000 personnes totalement nues reprendre All You Need is Love va sonner comme un message. » Pour réserver vos places pour la Summer of Love 50, c’est par ici ! Il y a les concerts du mois d’avril à ne pas manquer à Paris que vous conseillez VirginRadio.fr d’un côté, puis il y a aussi le premier concert entièrement naturiste de l’autre. À vous de choisir ! Les lives de The Cavern Beatles version habillés auront également lieu le 9 juillet à Fréjus, le 10 à Saint Rémy de Provence, le 11 à Palavas et le 13 juillet au Grau du Roi.