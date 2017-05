La tatouage a une signification particulière pour celui qui le porte (enfin on l’espère pour lui !) et pour ceux qui rêveraient de le voir un jour prendre vie, la révolution est en marche. On n'en est pas encore au stade du tatouage animé, des ingénieurs sont certainement entrain de travailler dessus, mais on va bientôt pouvoir voir son tatouage émettre de la musique. WHAT ? Ne vous inquiétez pas, c’est plus simple que ça en a l’air ! C’est un tatoueur américain qui a mis en place ce projet, en créant le Soundwave Tattoos. Avec l’application Skin Motion, il vous suffira de passer votre smartphone sur votre tatouage muni d’une onde sonore qui sera alors détectée et qui permettra à l’appli de diffuser la piste que vous avez choisi au moment de vous faire marquer.

Le Soundwave Tattoos sera lancé en juin prochain et a été pensé par Nate Siggard, tatoueur professionnel en Californie. Ce dernier avait dû tatouer des paroles d’une chanson d’Elton John sur des amis, et c’est alors que sa petite amie lui a émis l’idée d’une tatouage qu’on pourrait écouter. Il a alors décidé de mettre ce concept jusque là inimaginable à exécution en lançant quelques temps plus tard son tatouage qui joue de la musique. Plus 16 000 personnes sont à ce jour sur la liste d’attente pour se doter de ce tatouage sonore. Pour tenter vous aussi le coup (en plus il paraît que le tatouage est bon pour la santé), direction le site de Skin Motion !