Insolite : Le pont trampoline, le projet fou bientôt à Paris ?

Mirabeau, Alma, Alexandre III… Nombreux sont les ponts plus beaux les uns que les autres qui traversent Paris. Et si en plus de ces structures somptueuses, on retrouvait un parcours ludique pour passer d’une rive à l’autre dans la capitale ? C’est le projet complètement fou qu'a présenré le cabinet d’architecture l’Atelier Zündel Cristea (AZC) à l’occasion d’un grand concours dont l’objectif était d’imaginer le 38e pont de Paris. Bien que très médiatisée, leur idée n’était arrivée qu’à la troisième place mais fait de nouveau parler d’elle maintenant que le pont trampoline fait partie de la sélection de l’incubateur urbain FAIRE, le nouvel accélérateur de projets architecturaux innovants. L’AZC va avoir le droit à un joli chèque qui devrait aider les architectes à l’aboutissement de leur projet, reste maintenant à convaincre la mairie de Paris !

Bouncing Bridge par AZC-AtelierZundelCristea

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, le pont trampoline serait composé de trois bouées géantes de 30 mètres de diamètre chacune et maintenues entre elles par des cordes. Cette structure d’un tout nouveau genre mesurerait 90 mètres et pourrait s’inscrire dans l’idée d’une animation estivale dans la capitale, comme pour Paris Plage par exemple. Imaginez-vous traverser la Seine en enchaînant les saltos, on ne sait pas pour vous, mais on s’y voit déjà et on valide tout à faire ce pont à sensation qui risque de nous faire retomber tout droit en enfance !