Insolite : Le meilleur vin au monde est un rosé à 7 euros

Maintenant que l’été s’est définitivement installé, la saison des apéros au rosé est désormais ouverte et que diriez-vous de déguster le meilleur vin au monde à prix tout doux ? Direction Aldi, la chaine de supermarchés hard-discount, où est commercialisé depuis avril 2017 l’Exquise Côtes de Provence à 7 euros seulement, un breuvage français « riche en fruits d’été avec un palais d’acidité royal et un arôme en arrière-bouche rafraîchissant ». Celui-ci vient d’être élu meilleur vin au monde (oui, rien que ça !) par le prestigieux International Wine Challenge de Londres, qui comme tous les ans depuis 1980 publie son classement. On en connait qui vont se précipiter sans plus attendre au Aldi du coin… On vous rappelle que le vin et les cacahouètes seraient bons pour la mémoire !

C’est face à 17000 grands crus que l’Exquise Côtes de Provence a su tirer son épingle du jeu et montre que le prix ne fait pas forcément la qualité de la boisson. Il a été réalisé à partir de cépages de Grenache, Cinsault et Syrah. Par ailleurs, en ces temps de forte chaleur, si vous voulez garder votre rosé au frais, on a une astuce infaillible pour rafraichir votre vin. Elle va changer votre vie, du moins votre été !