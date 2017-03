Si la journée internationale du hamburger prend chaque année de plus en plus d'ampleur et notamment sur Instagram, qu'en est-il de la journée du kebab ? Ce met à mi-chemin entre le burrito et le sandwich fait les beaux jours des oiseaux de nuit qui s'en délecte en sortie - très - tardive de soirée et mériterait amplement d'avoir, lui aussi, sa journée ! En attendant cette initiative, et pour ceux qui auraient déjà eu quelques mauvaises surprises, voici le classement des meilleurs kebabs. Un classement établi par kebab-frites.com qui fait la pluie et le beau temps dans le domaine. Et cette année pour la quatrième fois consécutive, c'est Unik Kebab à Lille qui se hisse à la première place.

Comment l'établissement lillois est-il parvenu à la première place du podium ? Par un savant croisement de la notation des kebabs, des avis des clients et de la capacité des enseignes à conserver leur clientèle que l'algorithme de Kebab-Frites.com analyse rigoureusement. Unik Kebab, c'est avant tout l'histoire d'une famille roubaisienne dont le patriarche, turc, a érigé le kebab en véritable art culinaire ! Installé à Lille depuis 2007, c'est à la force d'un travail acharné que son succès s'est construit. Aujourd'hui, l'enseigne lilloise sert plus de 1000 repas par jour et n'est pas prête de s'arrêter en si bon chemin !