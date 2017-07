Insolite : Le Frozé, la tendance WTF de l'été

Vous avez dit étrange ? La nouvelle tendance food du moment nous vient tout droit des États-Unis et de l’Australie où la boisson cartonne, découvrez le frozé soit certainement votre futur cocktail un peu WTF de l’été ! Sa recette est simple et plutôt appétissante, mixez dans un blender du vin rosé (évidemment), de la glace, du sucre, des fraises et du jus de citron, et vous voilà avec un breuvage des plus rafraichissants ! S'il peut paraître très étrange à nos yeux de puristes du vin français, les avantages de ce cocktail réside avant tout en son côté particulièrement estival (on ne dit pas non à tout ce qui est glacé en été), son esthétisme qui devrait ravir vos futurs photos Instagram mais aussi en sa possibilité de se décliner selon vos envies et inspirations. Voici quelques exemples de frozé à travers le monde :

#latepost✌ #saturdaynight #shawnmendes #froze #soydijonsalmon #goodcompany #greateats #vancity #canadian #weekendvibes Une publication partagée par Stephanie????????/ Wally ???? (@fatkidty) le 10 Juil. 2017 à 13h40 PDT

#sundayfunday #❤️ #inlove #froze #nyc Une publication partagée par Marlene Sepulveda (@marlenesepulved) le 9 Juil. 2017 à 17h53 PDT

Froze all day! W/ @inalee07 @mbarsea, which has the best rooftop in sunny Seattle???? #froze #rose #seattle #pnw #mbarsea Une publication partagée par Natalia (@nataliatbailey) le 7 Juil. 2017 à 17h24 PDT

Attention, on vous rappelle bien sûr que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé ! Ce n'est pas la première fois qu'une tendance estivale déroute un peu, rappelez-vous l'an dernier c'était le sushi donut qui était la nouvelle tendance food et faisait le tour du web. Depuis, on en a plus beaucoup entendu, espérons que le frozé ne subisse pas le même sort...