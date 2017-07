Insolite : Le faux bouton des ascenseurs enfin dévoilé

Sur le site de Virgin Radio, les news sont éclectiques ! On peut apprendre que l'émoji aubergine va avoir son propre film, comme découvrir une vidéo totalement hilarante de Jon Snow qui "auditionnait" pour d'autres rôles de Game of Thrones. Oui, ce ne sont donc pas les news qui manquent et aujourd'hui, on a l'info qui va vous scotcher. Sachez que dans un grand nombre d'ascenseurs, est installé un bouton factice. Vous savez, celui sur lequel vous appuyez de façon rapide et stressée, pour ne pas finir dans le même ascenseur que votre collègue de travail ou du voisin d'en face ? Oui voilà, ce bouton ! On vous explique.

En réalité, ce dispositif, appelé "bouton placébo" est factice sur de nombreux ascenseurs pour une raison bien particulière. D’après Ellen J.Langer, psychologue américaine, ils sont présents et conservés dans les ascenseurs car ils font du bien au cerveau, donnant le sentiment à l'humain de garder le contrôle. Interviewée par le New York Times, la psychologue a affirmé : "L’impression de contrôle est très importante... Cela permet de diminuer le stress et d’accroître le bien-être." Voilà pourquoi, malgré tous vos efforts de vitesse, cela ne se referme jamais à temps !