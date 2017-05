Trouver la couleur de rouge à lèvres nude idéale pour chacune d'entre nous ? L'affaire est plus difficile qu'elle n'y paraît. Mais les médecins de l'émission américaine The Doctors (NBC) avancent une solution qui pourrait bien révolutionner la tâche. Selon eux, la teinte idéale se trouve dans celle d'une partie de notre corps, à savoir... nos tétons ! En trouvant la couleur de rouge à lèvres proche de celle de nos tétons, on resterait ainsi dans nos teintes correspondantes à notre carnation. Décidément la nature est bien faite !

Néanmoins, attention à la couleur des tétons qui change en fonction de la température ou d'autres facteurs. La teinte sera aussi différente pendant une grossesse et évolue tout au long de notre vie. Alors afin de découvrir cette couleur idéale pour vos lèvres, choisissez un moment neutre ! Ensuite, il n'y a plus qu'à comparer la couleur des tétons à celle de votre futur rouge à lèvres. Aussi, sachez qu'embrasser, c'est bon pour le régime.