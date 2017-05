Dans ce monde de fous, les tendances s’enchainent à vitesse éclair et il faut s’accrocher pour être à la page. Parfois on comprend tout à fait l’engouement (qui peut réellement résister à l’avocat aussi savoureux qu’esthétique ?), mais il arrive aussi qu’on ait du mal à suivre l'idée (comme celle du café transparent dont on n’en a toujours pas saisi le concept). Depuis quelques temps un autre fruit haut en couleurs se démarque et se décline sous toutes ses formes, l’ananas. En plus de l’aliment à proprement parlé, on retrouve des t-shirt ananas, des pendentifs ananas ou encore des veilleuses ananas, et comme si ce n’était pas suffisant, l’ananas devient désormais… rose ! Exemples en images ci-dessous :

Évidemment, l’ananas rose est génétiquement modifié et est produit par l’entreprise Del Monte au Costa-Rica. Il contient un gène de mandarine et des gènes d’ananas qui modifient la pigmentation de l’aliment. Si apparemment il est aussi nutritif qu’un ananas dit normal, on lui préfèrera quand même sa version originale dans nos assiettes même s’il est vrai qu’il est plutôt rigolo à regarder… et à prendre en photo pour les réseaux sociaux ! À savoir, pour le moment la commercialisation de l’ananas rose n’est pas autorisée en France et dans l’Union Européenne.