Insolite : L'amour rend aveugle, c'est prouvé !

Si comme 99% de la population mondiale, vous avez déjà été amoureux, alors vous savez pertinemment que lorsque nous sommes en couple, personne n'est plus beau (belle), fort(e) ou intelligent(e) que notre moitié. Mais visiblement, toute notre vie serait basée sur un mensonge : croyez-le ou non, nous aurions tendance à voir notre partenaire plus intelligent(e) qu'il/elle ne l'est en réalité... désolé.

L'intelligence surestimée ?

Les chercheurs de l'Université de Varsovie se sont penchés sur la question et ce qui ressort de cette étude (publiée dans la revue Intelligence), c'est que le fait d'avoir des sentiments pour quelqu'un nous pousse à le/la surestimer. Près de 218 couples se sont donc vus soumettre un test de QI. Le but ? Le réaliser, bien sûr. Ensuite, chacun a dû évaluer son intelligence mais aussi celle de son conjoint .Or, les femmes comme les hommes auraient tendance à surestimer leur propre QI d'environ 30 points, tout comme celui de leur partenaire...! Autrement dit, l'amour rend véritablement aveugle. Vous ne finirez peut-être pas avec un prix Nobel mais, est-ce vraiment important ?