Insolite : Jade, Léo... top des prénoms qui seront les plus donnés en 2022

"Emma et Gabriel vont certainement continuer à décliner car ils ont déjà tenu sur une période exceptionnellement longue", estime Stéphanie Rapoport, co-auteures avec Claire Tabarly Perrin, de "L’Officiel des prénoms". Si l'an passé, ces deux prénoms ont été les plus prisés, ils sont de plus en plus évincés par Jade et Léo : selon les deux spécialistes, les prénoms qui seront les plus donnés l'an prochain sont les prénom courts (ou de deux syllabes), les prénoms rétros ou bien ceux qui évoquent la nature. Léo (lion en latin) mais aussi Jade sont par exemple les plus appréciés.

Côté rétro, Louis, Léon et Marceau ont la côte. Chez les filles, Madeleine ou encore Joséphine remontent en flèche.

Jade

Emma

Louise

Léo

Gabriel

Raphaël

La bonne nouvelle, c'est que la folie Game of Thrones semble passée : pas de Khaleesi à l'horizon.