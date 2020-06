Insolite : Ils s'évadent de prison et laissent un mot pour prévenir de leur absence

Ce matin, direction l'Italie ! Là-bas, deux prisonniers se sont évadés de prison... en laissant un mot. Davad et Lil ont 40 et 46 ans et ils sont cousins. Jusque ici, rien d'anormal. Sauf que les deux hommes viennent de s’évader de la prison Rebibbia de Rome en laissant un petit mot "On revient dès que possible”.

Ils s'evadent de prison et laissent un mot

Ils ont scié les barreaux de la cellule avec une lime et ont fabriqué un tuyau d’incendie pour s’y glisser. Sur le mot ils précise qu’ils ont quelque chose d’urgent à faire et qu’ils reviendront c’est promis. Ils devaient sortir de prison en 2029, ils risquent 5 ans de plus !