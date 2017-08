Aujourd'hui, on vous emmène à Vichy. Là-bas, depuis 2012, un couple a pu se rendre compte que régulièrement, des sous-vêtements féminins disparaissaient. Le plus étrange dans l'histoire, c'est qu'il n'y avait aucune trace d'effraction ou de tentative de cambriolage. Evidemment, le couple a fait le nécessaire, changeant les serrures. Pourtant, les vols ont persisté (environ une à deux fois par an, selon le média La Montagne). Il n'en faudra pas plus pour que les propriétaires des lieux passent à la vitesse supérieure en installant des caméras. Et grâce aux vidéos, ils ont pu confondre le coupable.

Et ce fameux coupable n'était autre que leur voisin, un homme âgé de 48 ans. Sur l'enregistrement, on voit que l'homme parvient à entrer dans la maison via un soupirail dont un barreau a été sectionné (notez que ce dernier est ensuite remis à sa place). Et ce n'est pas le pire ! Lorsqu'il s'introduit chez ses voisins, il ne porte absolument rien (hormis une lampe frontale). Les sous-vêtements volés ont été retrouvés et le coupable, lui a été arrêté. Vous pensiez qu'on ne pouvait pas plus trouver plus bizarre qu'une octogénaire arrêtée pour excès de vitesse au volant d'une Porsche ? Et pourtant...