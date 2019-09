Insolite : Il se trompe de numéro au Loto et remporte 9 millions d'euros !

Le 21 août dernier, un homme a remporté la somme énorme de 9 millions d'euros au Loto ! Situé à Dieppe en Seine-Maritime, ce joueur occasionnel fait donc partie de ces "nombreuses" personnes à devenir millionnaire grâce à un jeu de chance. Et si jusque-là rien ne paraissait anormal, c'est plus la manière dont il a gagné qui s'avère être totalement improbable. En effet, alors qu'il pensait avoir joué ses numéros habituels (1, 3, 17, 25, 38 et le numéro chance le 5), l'homme s'est rendu compte qu'il avait coché le 8 au lieu du 5. Une simple erreur d'inadvertance qui lui a rapporté gros. "Je n'ai pas voulu refaire mon bulletin et fort heureusement" a ensuite confié le Dieppois à la française des jeux.

S'il avait joué ses numéros, l'heureux gagnant aurait remporté la jolie somme de 100 000 euros. Bien loin des 9 millions qu'il vient d'empocher. D'ailleurs, il croyait au début avoir remporté 2 millions. Par chance, la mise de la semaine d'avant n'avait pas été distribuée. Décidément, il semble que le destin avait décidé de gratifier cet homme d'une jolie somme d'argent. La légende ne nous dit pas ce qu'il va en faire mais on ne doute pas de l'utilité d'un tel montant...