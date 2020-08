Insolite : Il se trompe de numéro au loto et gagne 2 millions d'euros

Heureux hasard ! Un joueur (resté anonyme) a joué au loto à Quimper le 25 juillet dernier. Jusque ici, rien d'anormal. Mais visiblement, son erreur l'a rendu riche ! En voulant cocher son numéro habituel, il s'est trompé de ligne... résultat, il empoche près de 2 millions d'euros !

Il gagne 2 millions d'euros au Loto

"Pour la première fois, je me suis trompé de ligne : j’ai coché le “18’’ alors que mon numéro habituel est le “23’’. Les cases sont l’une sous l’autre. C’est incroyable, sans cette erreur, je n’aurais pas gagné ", a confié l'heureux gagnant à la Française des Jeux. Lorsqu'on lui demande ce qu'il compte de faire de ses gains, ce nouveau millionnaire a déjà quelques idées : changer de métier, acheter une maison et voyager au Japon : "Je compte m’y rendre dès que possible", ajoute t-il.

Comme quoi parfois, le hasard fait bien les choses !