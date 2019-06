Insolite : Il ne réclame pas son gain... et perd près d'un million d'euros

Jouer à l'Euromillions et rêver de gagner, c'est quelque chose que nous avons tous vécu. Et justement, dans la Drôme, le 12 avril dernier, un heureux joueur a remporté un million d'euros. Jusque ici, tout va bien. Sauf qu'il (ou elle) n'est jamais venu(e) réclamer son gain et ce, malgré les deux mois laissés par la française des Jeux. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir tenté de le (ou la) trouver : en voyant les jours passer, la FDJ avait même fait le choix de communiquer le nom du bureau de tabac où avait été acheté le ticket. Sans succès.

Il perd un million d'euros

Evidemment, nombreux sont ceux qui ont tenté de récupérer le gros lot : "Le buraliste chez qui avait été acheté le ticket a ainsi vu passer de nombreuses personnes affirmant avoir joué dans son bureau de tabac le 12 avril et avoir gagné ce million d'euros", explique BFM. Le nom du gagnant n'a jamais été révélé. Résultat, il ne recupèrera jamais son chèque. Alors par pitié, la prochaine fois que vous jouez, faites bien attention à ne pas perdre votre ticket...! Ce serait dommage.