 Il lui a promis de l'épouser en maternelle... il l'a fait !

Le romantisme vous rebute et vous êtes persuadés que l'amour n'existe pas ? Arrêtez-tout, on a trouvé THE histoire d'amour, celle qui vous remettre toutes vos convictions pessimistes en question : direction Phoenix (Etats-Unis), où Laura Scheel et Matt Grodsky se sont connus en maternelle - oui, ça remonte. 'A l'époque, déjà, ils étaient inséparables. Ils jouaient ensemble, faisaient la sieste côte à côte... Bref, ils étaient amoureux !', explique Cosmopolitan. Se confiant au compte Instagram TheWayWeMet, Matt est on ne peut plus clair lorsqu'il s'agit de son premier souvenir : "A trois ans, devant mon école maternelle, de promettre à Laura que je l'épouserai un jour."

© Laura Scheel et Matt Grodsky

Evidemment, la vie a suivi son cours : Matt et Laura ont suivi leurs voies respectives avant de se retrouver au lycée : "En moins de deux semaines, on décidait de sortir ensemble. Et notre relation a continué tout le long du lycée et de la fac, même si nous étions dans des états différents." En 2015, Matt a demandé Laura en mariage...devant leur école maternelle !

Alors, vous voyez que l'amour n'est pas mort !