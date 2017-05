Quand on commence à penser mariage, on se met une pression immense pour la demande. Et pour cause ! C'est un moment important dans une vie, c'est la scène que l'on imagine au moins mille fois dans sa tête pour ne pas se planter le jour J. Si vous complexez parce que vous n'avez pas les moyens d'acheter une bague ET de payer un resto cinq étoiles pour faire votre demande, ne paniquez pas ! L'important de toute façon, c'est de demander. Et ça, ce jeune français l'a bien compris. Lui sa demande, il l'a faite au Mcdo !

On vous l'accorde, là comme ça, ce n'est pas très glamour. Mais c'est au Mcdonald's de Vierzon qu'a eu lieu cette demande aussi insolite que mignonne. Le futur marié n'a pas caché la bague dans une coupe de glace ou dans une flûte à champagne : il est allé au plus simple et l'a directement fait mettre dans un croque mcdo (on imagine qu'il avait quelques complices en cuisine pour ne pas se faire prendre). Vous imaginez bien que sa petite amie a dit oui et maintenant, ils font la fierté de la page facebook de McDonald's en question. Bon, c'est moins romantique qu'une demande en mariage inspirée de la Belle et la Bête mais c'est déjà ça !