Insolite : "Green Needle" ou "Brainstorm", l'illusion auditive qui va vous laisser bouche bée

On ne vous apprend rien, sur la toile, il y a toujours quelque chose pour occuper le commun des mortels. Il n'y a pas si longtemps, les internautes s'arrachaient les cheveux pour tenter de trouver les jambes de cette petite fille jouant tranquillement près d'un muret. Cette fois, on vous demande de monter le son, vous allez voir, c'est assez impressionnant.

Entre TikTok et Instagram, il y a de quoi faire. Et justement, récemment, cette vidéo d'une mère et son fils en a étonné plus d'un. La raison ? Le mot que vous entendez correspond à celui que vous lisez. Explications :

"Vous n'entendez que le mot que vous lisez", peut-on ainsi lire. C'est bien simple, seuls deux mots sont inscrits : "Brainstorm" et "Green Needle". Et vous allez voir, vous n'entendez que le mot sur lequel vous êtes concentré(e).

Dans les commentaires, de nombreux internautes s'étonnent : "What theeee...", lit-on ainsi. Il y a forcément un truc mais justement parce qu'on l'ignore que c'est efficace. Allez, on vous laisse tester et rendre fou votre entourage !