Insolite : Faites vos valises, cette île a été élue la meilleure d'Europe !

Cet été 2020 ne sera définitivement pas comme les autres. la pandémie mondiale planant plus que jamais au dessus de nos têtes. Cette dernière influence nettement nos vacances. Alors que de nombreux français préfèrent rester sur le territoire (à juste titre), peut-être que d'autres iront s'aventurer en Europe. Et justement, la meilleure île de continent vient tout juste d'être élue par le magazine Travel+Leisure ! Faites vos valises, on vous emmène en Grèce - et plus précisément à Paros.

Direction Paros !

Déjà élue meilleure île d'Europe en 2018, Paros avait dû céder son titre l'an passé à Milos. Notez que quelques critères sont pris en compte pour établir un tel classement : les activités et sites touristiques, les plages et espaces naturels, la nourriture (évidemment) ainsi que l'ambiance et l'accueil. Et visiblement, cette année, Paros a (de nouveau) tout bon ! L'île (qui se situe à quelques heures de bateau d'Athènes) propose de nombreuses activités pour les touristes - de la visite de la capitale à la dégustation de fruits de mer. Alors si vous ne savez toujours pas où aller, vous savez quoi faire !