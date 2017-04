Insolite : Et si vous touchiez 16 000 euros pour rester au lit pendant 2 mois ?

Après le job de rêve qui proposait de devenir gardien d’île en Tasmanie, on retrouve une autre offre d’emploi complètement folle. Imaginez vous rester au lit sans bouger pendant deux mois (le rêve de la plupart des ados) et toucher en prime 16 000 euros (encore plus le rêve de la plupart des ados). Ce sont des chercheurs toulousains qui propose ce deal à 25 volontaires qui devront être âgé entre 20 et 45 ans, être de sexe masculin, sportif, n’ayant pas d’allergie et qui ne fume pas. Il faudra donc être en bonne condition physique car cette expérience ne sera pas de tout repos contrairement à ce qu’elle en a l’air. Son but est de « tester dans des conditions similaires aux vols habités dans l’espace une méthode de prévention destinée à atténuer les effets indésirables de l’apesanteur sur le corps humaine et le préparer à son retour sur Terre », explique le journal 20 Minutes.

Si certains pourraient considérer cet « emploi » comme un job de rêve, il vous faudra garder en tête que non seulement vous vivrez dans les conditions d’un vol spatial (cocktails de gélules compris) mais aussi que, ne pas pouvoir bouger d’un lit en restant allongé est quand même à la limite de la torture. Un week-end oui (on l’a tous déjà fait) mais deux mois entier, vous imaginez ? Et si cette offre vous intéresse quand même, pour postuler c’est par ici !