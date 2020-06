Insolite : Et si les cuisiniers de Top Chef cuisinaient pour vous ?

Avis aux amateurs de cuisine ! Le déconfinement nous permet (enfin) de déjeuner en terrasse et si jamais l'envie vous prenaient de partir au restaurant, sachez que "Les Attablées" est un concept qui pourrait vous plaire. L'idée ? Un petit restaurant qui ouvre ses portes en secret pour vous inviter à dîner avec, en cuisine, les cuisiniers de Top Chef.

Tous les jours durant cette semaine, c’est un ancien candidat qui occupe la cuisine : Adrien Cachot, Mory Sacko, Gianmarco Gorni et Justine Piluso sont les premiers à avoir répondu présents. Chaque soir, chacun d’eux cuisine un menu carte blanche en cinq temps imaginé par eux-mêmes (avec accords mets et vins pour les plus gourmands). Il se murmure que d’autres chefs devraient les rejoindre, dont la très douée Alexia Duchêne. Comptez seulement 8 à 10 personnes, pas plus, peuvent s’asseoir autour de la grande table d’hôtes. Côté prix, il faudra débourser 115 euros par personne. Pour plus d'informations, rendez-vous ICI !