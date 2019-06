Insolite : Est-ce que vous lui plaisez ? Son signe astro répond !

On ne le dira jamais assez : notre signe astrologique est franchement parlant ! Quand il ne nous aide pas à décider de notre prochaine destination de vacances, notre signe nous aide à savoir si, oui on non, on peut devenir riche. Mais aujourd'hui, on s'adresse à tous les célibataires : vous voulez savoir si vous lui plaisez ? Sachez que son signe peut vous le dire ! C'est cadeau.

Bélier : Il foncera vers vous (son côté impulsif)

Taureau : signe romantique, il vous invitera à dîner ou à boire un verre !

Gémeaux : "Qui aime bien, châtie bien !" - Un Gémeaux vous embêtera légèrement si vous lui plaisez !

Cancer : sa maladresse le trahit. Un cancer aura tendance à rougir en votre présence si vous lui plaisez !

Lion : Si vous plaisez à un lion, il fera tout ce qu'il peut pour vous surprendre !

Vierge : Accrochez-vous, il ne laissera rien paraître ! Il faudra faire preuve de patience pour le savoir !

Balance : Si une Balance vous a dans le collimateur, elle fera tout ce qu'elle peut pour vous avoir. Aucune issue de secours, sachez-le !

Scorpion : Il n'y va pas par quatre chemins : un Scorpion va vous embrasser directement !

Sagittaire : si vous plaisez à ce signe, il vous le fera savoir. Promis, vous le saurez !

Capricorne : au fond, le Capricorne est un romantique : il vous fera une belle déclaration !

Verseau : si un verseau prend le risque de vous inviter plusieurs fois, alors vous pouvez y aller !

Poisson : si vous plaisez à un Poisson, il perdra ses moyens face à vous. Traduction, il se fera rattraper par sa timidité !

L'avantage avec des signes comme le Bélier, le Lion ou encore le Scorpion, c'est que vous n'aurez rien à faire : ils prendront les devants. Par contre, avec un/une Vierge, vous allez devoir vous armez de patience...!