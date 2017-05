Souvenez-vous le mois dernier, Intermarché sortait une pub qui avait ému toute la France avec son histoire simple et touchante. Elle mettait en scène un jeune garçon qui tombe amoureux de la caissière d’un magasin d’Intermarché, et qui change petit à petit ses habitudes alimentaires pour séduire la demoiselle. Du cheeseburger industriel à l’achat de sa première salade, il devient un véritable cordon bleu, et réussit finalement à conquérir l’élue de son coeur. La vidéo avait fait un vrai buzz à sa sortie, et figurez vous qu’on a trouvé (encore) mieux. Les mérites reviennent à Monoprix cette fois-ci qui vient de mettre en ligne pour ses 85 ans son spot publicitaire #LaitDroleLaVie qui mêle également amour et alimentation. On regarde !

Monoprix a toujours su nous faire sourire avec ses jeux de mots ingénieux sur les packagings de ses produits et a misé sur cet atout pour nous pondre une publicité bien trop mignonne. Celle-ci raconte l’histoire d’un petit garçon amoureux d’une de ses camarades de classe et qui lui glisse chaque jour dans son casier un petit mot d’amour découpé d’un des paquets Monoprix. La petite fille a l’air conquise (et on la comprend) jusqu’au jour où elle déménage… On vous laisse découvrir par vous-même la suite et fin de cette vidéo génialissime ! Pour info, la musique de la bande son est signée Big Star et s’appelle Thirteen.