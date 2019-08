Insolite : En été, il vaut mieux dormir que faire du sport (c'est meilleur pour la santé) !

Trop beau, trop chaud, pas le temps... En été, toutes les excuses sont bonnes pour ne pas faire de sport. Malheureusement, le sentiment de culpabilité est bien là ! Et si on pensait que faire du sport était le meilleur moyen de garder la forme, il semblerait que ce ne soit pas l'avis de tout le monde. Selon le magazine Cosmopolitan UK, qui a interrogé des professionnels de la santé, il vaut mieux privilégier le sommeil au sport. Pourquoi ? Car l'inverse peut entraîner une augmentation de notre masse corporelle... Oui, oui, vous ne rêvez pas.

"Dormir moins de 7 ou 8 heures par nuit augmente le pourcentage de graisse dans notre corps. Nos recherches montrent que les personnes qui ont une moyenne de 6h de sommeil par nuit sont 27% plus susceptibles d’être en surpoids" précise le Dr Guy Meadows, expert en sommeil chez Philips. Et à en croire les dires de ce dernier, moins on dort, plus ce pourcentage à de chance d'augmenter. Il serait donc préférable de se faire une bonne nuit de sommeil avant de prendre d'assaut la salle de sport. Mais attention, on ne vous dit pas que le sommeil remplace l'effort physique. L'idéal serait de bien dormir pour pouvoir être en forme et faire de l'exercice.