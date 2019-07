Insolite : Elle remporte 12 millions d'euros avec... un ticket d'euromillions trouvé par terre !

Il y a des jours commes ça où la chance nous sourit. Et justement, c'est le cas de cette jeune femme qui, après avoir trouvé un ticket d'euromillions au sol, s'est retrouvée millionnaire. On vous explique : retour en 2011. A cette époque, un heureux français remporte près de 163 millions d'euros - oui, ça commence à faire une somme. Seul petit bémol, il perd son ticket... et ne peut dont pas toucher son gain. A partir de là, tout s'enchaîne : alors que la jeune femme qui a trouvé le ticket se rend à la Française des Jeux (avec l'espoir de toucher le jackpot), l'homme se rend -lui aussi- à la FDJ.

Elle trouve un ticket et remporte 12 millions !

La FDJ propose alors un échange à l'amiable : 12 millions d'euros en échange du billet (rendu à son propriétaire). Alors que les deux "gagnants" voyaient le bout du tunnel, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin s'en est mêlé : celui-ci "a exigé, il y a quelques mois, que cette somme de 12 millions d'euros soit imposable, puisqu'elle n'est plus considérée comme un gain mais le versement d'une somme de particulier à particulier", explique BFM TV. Finalement, la Cour d'Appel en décidera autrement. Aucun impôt ne sera prélevé sur le somme et le petit bonus, c'est que l'Etat devra verser 2000 euros au titre de frais exposés ! Tout est bien qui finit bien !