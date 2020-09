Insolite : Des vols vers "nulle part" bientôt proposés par une compagnie aérienne ?

Décoller d'un aéroport et atterrir au même endroit pourrait bien se démocratiser. La pandémie qui sévit actuellement dans le monde a littéralement faut chuter les ventes de billets d'avion - la fermeture nette et franche des frontière a plongé de nombreuses compagnies aérienne dans le rouge et toutes cherchent activement un moyen de relancer leur économie. Et justement, la compagnie aérienne Singapore Airlines a peut-être trouvé une solution : partir et revenir au même endroit. Explications.

Des vols vers "nulle part ?'

Vous pensez que c'est faux, voire un impossible ? Détrompez-vous, la pratique pourrait-être mise en place dès le mois d'octobre. Le principe est simple : la compagnie va proposer des « vols de trois heures vers nulle part », (selon le média Strait Times). Les passagers embarquent à l'aéroport de Changi (Singapour) pour mieux débarquer... au même aéroport.

Aussi, les passagers pourraient bénéficier d'offres sur les hôtels de Singapour ou encore de bons d'achat. Pour l'heure, la compagnie n'a rien confirmé. Mais, ce concept, bien qu'étrange pourrait-être une nouvelle façon de voyager.