Insolite : Des astronautes impriment pour la première fois de la viande dans l'espace

Savourer un bon rôti ou une entrecôte à des centaines de kilomètres de la Terre ? Cela peut vous paraître improbable mais c'est pourtant bien ce qui pourrait se passer dans les années à venir. Et pour cela, même pas besoin de les emmener depuis chez nous. Il y a quelques jours et à l’aide d’une imprimante 3D, les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) ont réussi à produire artificiellement des tissus de bœuf, de lapin et de poisson en utilisant des champs magnétiques en microgravités. Vous ne comprenez rien ? C'est normal on vous rassure.

Pour parler plus simplement, c'est grâce à des tissus bovins prélevés sur Terre, et cultivés grâce à une bio-imprimante 3D capable de simuler artificiellement la régénération cellulaire qu'ils ont réussi cette prouesse scientifique. Cette avancée technologique présente divers avantages car elle permettrait tout d'abord aux astronautes de diversifier leur alimentation lors de voyages prolongés dans l'espace. De plus, le processus de mise en culture pourrait également répondre aux besoins alimentaires grandissants de notre espèce tout en limitant l'impact écologique qu'à l'élevage bovin sur Terre. Alors, on en pense quoi de la viande made in Space ?