Quand vient le moment de changer sa photo de profil, le plus souvent, c'est un véritable casse-tête. Vous savez comment ça se passe : on prend 20 selfies et on ne garde qu'une seule photo - celle où l'on a une tête qui nous semble acceptable. Bref, changer sa photo, c'est sûrement la pire corvée du monde. Mais, et s'il existait une solution miracle ? Cette fois, on ne vous parlera ni de profil , ni de filtre. En fait, trouver la photo de profil parfaite, ce n'est pas bien compliqué : il suffit de demander à un (vrai) ami de le faire à votre place !

D'ailleurs, une étude publiée dans Cognitive Research atteste même que nous devrions laisser de parfaits inconnus s'occuper de notre photo de profil. Menée sur 610 personnes, l'étude était très simple : il suffisait de laisser chacun choisir la photo qu'il préférait avant de la soumettre aux autres. Pour choisir les meilleures photos, quelques critères étaient à prendre en compte : l’attractivité, la fiabilité, la domination, la compétence et la confiance : "Nous formons continuellement nos premières impressions sur des personnes inconnues dans des contextes professionnels, romantiques et sociaux via des sites et réseaux sociaux. Les images choisies pour nous représenter dans ces environnements en ligne — les photos de profil — établissent un lien critique entre les identités en ligne et hors ligne des individus", explique l'étude.

Au final, il semblerait que lorsqu'une personne choisit une photo d'elle-même, elle est généralement moins flatteuse qu'une photo choisie par quelqu'un d'autre. Alors pour ne plus vous vous torturer, vous savez ce qu'il vous reste à faire !