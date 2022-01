Insolite : Cette vidéo a atteint 10 milliards de vues sur YouTube !

En novembre 2020, le clip du titre Baby Shark battait le record de la vidéo la plus vue de tous les temps sur YouTube ! Un bel exploit qui avait fait le tour des médias à l'époque et qui en faisait l'un des plus gros succès musicaux de ces dernières années. Seulement voilà, il y a quelques jours, la vidéo vient de dépasser un autre palier : celui des 10 milliards de vues sur la plateforme de vidéos à la demande. Elle devient ainsi la première vidéo de toute l'histoire à cumuler un tel chiffre. Pour rappel, cette chanson pour enfants, conçue par la société éducative sud-coréenne Pinkfong et interprétée par la chanteuse américano-coréenne Hope Segoine, a fait ses débuts en 2016 et a connu un succès immédiat en Asie. Toutefois, elle n'a connu la célébrité mondiale qu'à partir de 2019, lorsque les américains ont commencé à s'y intéresser. Depuis, elle a été transformée en une émission de télévision pour la chaîne Nickelodeon, une marque de céréale, un spectacle vivant et même un cri de ralliement pour une équipe de baseball. Bref, elle a fait le tour du monde.

Porté par des paroles simplissimes et un rythme entêtant à souhait, ce tube en puissance a conquis, en quelques années, le monde entier. Une chanson qui s'est avérée devenir une véritable source de bonheur pour les plus petits mais surtout un véritable cauchemar pour les oreilles des parents. On ne connait toutefois pas les chiffres concernant les adultes traumatisés à la suite d'un trop grand nombre d'écoutes du titre. D'ailleurs, Baby Shark n'est pas la seule comptine pour enfants à avoir séduit le plus grand nombre puisque le morceau Johny Johny Yes Papa occupe par exemple la troisième place du classement avec pas moins de six milliards de vues, juste derrière Despacito. Une formule bien rôdée qui prouve l'impact des plus jeunes sur les nouvelles technologies actuelles.