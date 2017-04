Personne ne pourra dire le contraire, le matin n’est pas une mince affaire (du moins en semaine), du réveil jusqu’à l’arrivée au travail. On a tous tendance à être hyper crevé et en manque de motivation une fois arrivé au boulot (sauf pour vos collègues robots peut-être), du coup tout le monde se rue sur la machine à café pour se donner un petit coup de boost. Et si ce n’était pas la meilleure solution pour être plus motivé le matin ? On a pour vous une astuce bien plus efficace, votre vie va en être changée ! Selon des chercheurs de l’universalité de Georgie, le matin vous feriez mieux de prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur pour vous donner de l’énergie. Des travailleurs de 18 à 23 ans en manque de sommeil ont été testés, et les scientifiques ont constaté que 10 minutes de montée d’escalier étaient plus efficaces que plusieurs expressos ingérés.

Les escaliers (soit l’action de monter et descendre les marches) ont largement plus motivés les sujets, qui ont vu leur sentiment d’énergie renforcé. Puis au delà de la motivation, cela revient à faire 10 minutes de sport quotidien en plus, et forcément, c’est mieux pour la santé que le café à boire avec modération. Vous savez ce qu’il vous reste à faire ! Parce que chez VirginRadio.fr on est vachement sympa, on vous dévoile également LA technique pour attraper une peluche avec la machine à pince à chaque fois.