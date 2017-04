C'est la fin de la journée et vous êtes prêt à vous jeter sur n'importe quoi tellement vous avez faim ! Au lieu d'avaler des chips ou autres barres chocolatées qui ne vous rassasient pas vraiment, il existe une variété de snacks naturels bons pour votre santé comme pour votre silhouette ! Voici dix d'entre eux qui raviront votre estomac ainsi que votre balance... Aussi mangez froid si vous voulez perdre du poids !

Quand le maïs soufflé n'est pas recouvert de trop de sel ou de caramel à tout va, c'est en fait un allié minceur ! 2 poignées contiennent seulement 80 calories alors il ne faut pas s'en priver...

Avec un peu d'huile d'olive et du parmesan, vous pouvez ajouter de la roquette un peu partout pour donner du goût à vos salades et sandwiches. Seulement 25 calories pour 100 grammes !

Avec des céréales, dans un yaourt ou même dans une glace vegan, les myrtilles sont le snack "healthy" par excellence. 60 calories pour 100 grammes.

16 calories pour 100 grammes seulement ! Avec du houmous ou une sauce au fromage blanc, il y a de quoi se régaler...

Les fans de nourriture japonaise vont être ravis ! 1/4 de tasse avec une cuillerée de sauce soja, c'est le parfait encas. Aussi délicieuses en salade ou dans des smoothies !

4 grammes de protéines et seulement 17 calories en moyenne dans un blanc d'oeuf. Avec des épinards, de la feta et des tomates cerises, vous aurez une omelette délicieuse et bonne pour votre corps !

Non seulement une orange donne toute la vitamine C quotidienne dont votre corps a besoin mais ne contient que 62 calories en moyenne !

Délicieux avec de l'aïl et du philadephia, les champignons Portobello sont aussi un allié minceur avec 18 calories par tête.

33 calories pour 100 grammes et un goût à tomber par terre. On ne va pas vous l'apprendre, les fraises sont bonnes sous toutes les formes : en tarte, nature , dans un smoothie... Il n'y a pas à hésiter !

Calantes et délicieuses, les patates douces ne contiennent que 112 calories en moyenne. De quoi calmer les faims les plus tenaces... On vous conseille quelques recettes d'urgence !