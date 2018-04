Des défauts, on en a tous. Parfois, on est assez objectif et lucide pour en avoir conscience. Mais vous savez quoi ? Il arrive aussi que nos défauts soient révélateurs de qualités. Oui, c'est une oxymore. Mais on vous le promet, c'est vrai : que vous soyez bordélique, retardataire ou sarcastique, il y a toujours de quoi se réjouir.

Il n'y a rien de mal à ne pas être maniaque. Le plus souvent, c'est quelque chose qui rend nos mères ou nos conjoint(e)s dingue mais clairement, il n'y a aucun mal à être organisé dans notre propre bordel. Et vous savez quoi ? La prochaine fois que quelqu'un vous reprochera de ne pas être assez ordonné(e) vous pourrez lui dire que les personnes les plus bordéliques sont aussi les plus intelligentes ! Une étude réalisé par l'Université du Minnesota atteste que lorsque l'on laisse les choses s'accumuler un peu partout, on serait plus intelligent que la moyenne : l'étude en question révèle que les gens bordéliques seraient plus créatifs, plus originaux et plus intelligents que la moyenne. Et toc.

Si jamais vous êtes fâchés avec votre montre, si arriver à l'heure est pour vous un défi compliqué, alors rassurez vous : un professeur de l'Université de San Diego a réalisé une étude qui, tenez-vous bien, atteste que les retardataires seraient "plus tranquilles, désorganisées et créatives", comme l'explique Konbini. De plus, quand on est en retard, on est plus optimiste que la moyene : "De nombreuses personnes sont souvent à la fois optimistes et irréalistes, ce qui affecte leur perception du temps. Elles pensent qu'elles peuvent à la fois faire un jogging, chercher leurs habits au pressing, faire les courses et déposer les enfants à l’école, le tout en une heure. Ces personnes se souviennent parfaitement de la fois où elles ont réussi à faire toutes ces choses en 60 minutes, mais elles effacent de leur mémoire les fois où ça leur a demandé beaucoup plus de temps.", a expliqué Diane DeLonzor, une spécialiste de la gestion du temps.

Enfin, vous avez peut-être tendance à être un peu trop sarcastique et dans votre entourage, on vous le reproche souvent. Là encore, ce n'est pas une tare - au contraire ! Selon des professeurs américains, le sarcasme serait 'la plus haute forme de l'intelligence". Mieux, il "améliore la créativité aussi bien pour celui qui l'exprime que pour le récipiendaire". Aussi, le sarcasme booste l'imagination : "nous avons aussi démontré l'effet qu'a le sarcasme sur la créativité et prouvé pour la première fois son bénéfice cognitif pour les récipiendaires", a détaillé Francesca Gino, l'une des chercheuse ayant travaillé sur le projet.

Alors, on apprécie beaucoup plus ses petits défauts là, non ? Comme quoi, il n'y a pas que les personnes nées en septembre qui seraient plus intelligentes que la moyenne !