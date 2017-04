Si vous aussi, vous êtes tombés sous la coupe d'Apple et d' iphone, alors recharger votre batterie doit être l'un de vos principaux problèmes au cours de la journée. Vous partez avec une batterie pleine et d'un coup, c'est la panique : il ne vous reste que 20%. Si vous n'en pouvez plus, voici quelques astuces qui devraient changer votre vie.

Une fois que votre smartphone est rechargé, sachez qu'il y a de nombreuses techniques pour l'économiser au maximum. Par exemple, Tuxboard préconise d'éviter les chargeurs moins chers (qui ne viennent donc pas de chez Apple). Croyez-le ou non, ces chargeurs sont dangereux pour votre batterie. Faîtes également attention à la météo ! Votre batterie y est sensible. Enfin, vous pouvez laisser votre téléphone se décharger complètement avant de le brancher : il n'en sera que plus fort. Et si vous pensiez que fermer une appli pouvait sauver votre batterie... vous aviez tort.